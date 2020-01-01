Le ciment blanc est une solution idéale pour allier performance technique et esthétique sur les chantiers. Obtenu à partir de matières premières à faible teneur en oxydes de fer, il se distingue par sa teinte claire, qui permet la réalisation de bétons et mortiers décoratifs. Le ciment blanc est particulièrement utilisé dans les applications architecturales : façades, éléments préfabriqués, dallages, enduits, ou encore ouvrages en béton apparent. En plus de son aspect visuel valorisant, il offre une excellente résistance mécanique et une durabilité comparable aux ciments gris traditionnels. Disponible en différentes formulations (prise rapide, usage intérieur ou extérieur), il s’adapte aux exigences des professionnels du bâtiment. Parcourez les solutions proposées pour choisir le ciment blanc le plus adapté à vos besoins décoratifs et structurels.