Le ciment de haut fourneau CHF est un ciment hydraulique contenant un fort pourcentage de laitier granulé de haut fourneau. Recherché pour sa faible chaleur d’hydratation et sa résistance aux milieux agressifs, le ciment CHF est idéal pour les ouvrages massifs, les fondations profondes ou les environnements humides. Il garantit une excellente durabilité dans le temps, tout en limitant les risques de fissuration. De plus, sa composition permet une réduction significative de l’empreinte environnementale. Adapté au béton armé ou non armé, il s’utilise sur les chantiers techniques comme pour les travaux courants. Retrouvez sur cette page les produits à base de ciment de haut fourneau CHF disponibles pour vos projets.