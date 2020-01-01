Le ciment de haut fourneau CLK est utilisé pour les travaux nécessitant une résistance élevée à long terme et une bonne tenue en environnement agressif. Formulé à partir de clinker Portland et de laitier de haut fourneau, le ciment CLK convient parfaitement aux infrastructures, aux bétons massifs et aux ouvrages en contact avec l’eau ou les sulfates. Il permet une hydratation lente et maîtrisée, réduisant le risque de retrait et de fissuration. Recommandé pour les fondations, les tunnels ou les stations de traitement, il est aussi apprécié pour sa faible empreinte carbone. Explorez les solutions disponibles à base de ciment de haut fourneau CLK pour vos chantiers exigeants.