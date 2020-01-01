Le ciment de laitier à la chaux CLX combine les propriétés du laitier de haut fourneau et de la chaux pour offrir un liant performant et résistant aux environnements agressifs. Utilisé dans les travaux de fondation, les dallages industriels ou les bétons en milieu humide, le ciment CLX se distingue par sa bonne ouvrabilité, sa résistance à long terme et sa faible réactivité aux sulfates. Il permet une mise en œuvre maîtrisée, notamment dans les applications nécessitant une faible chaleur d’hydratation. Le ciment de laitier à la chaux CLX répond aux exigences des professionnels recherchant à la fois performance, durabilité et confort d’application. Retrouvez ici une sélection de produits disponibles.