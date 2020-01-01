Le ciment Portland composé CPJ est un liant hydraulique polyvalent, utilisé pour une large variété d’applications en construction. Combinant clinker Portland et ajouts minéraux (laitier, pouzzolane, cendres volantes…), le ciment CPJ permet de réduire l’empreinte carbone tout en conservant une excellente performance mécanique. Il est adapté aux ouvrages courants, fondations, planchers ou maçonneries. Son bon comportement à long terme, sa résistance à la fissuration et sa maniabilité en font un choix apprécié sur les chantiers neufs ou en rénovation. Le ciment Portland composé CPJ est disponible en plusieurs classes de résistance pour répondre aux besoins des professionnels du BTP. Retrouvez ici les solutions compatibles avec vos contraintes techniques.