Le ciment Portland CPA (Ciment Portland Artificiel) est largement utilisé sur les chantiers pour ses performances mécaniques élevées et sa prise rapide. Issu d’un clinker finement broyé avec du sulfate de calcium, le ciment Portland CPA se distingue par sa pureté et sa stabilité. Il est particulièrement recommandé pour les travaux de béton armé, de fondations, de dallages et de structures exposées à de fortes contraintes. Sa composition sans ajout d'autres constituants lui confère une résistance initiale optimale, idéale pour les chantiers nécessitant une montée en charge rapide. Disponible en sac, big bag ou vrac, ce ciment normé (souvent de type CEM I) garantit une qualité constante et une excellente durabilité dans le temps. Consultez les solutions listées pour sélectionner le ciment Portland CPA le plus adapté à vos applications.