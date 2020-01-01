Le ciment pour forage est spécifiquement formulé pour les travaux de cimentation dans les forages pétroliers, géothermiques ou hydrauliques. Il assure l’étanchéité des tubages, stabilise les parois et protège les nappes phréatiques des contaminations. Résistant à la pression, à la température et aux environnements corrosifs, le ciment de forage garantit la fiabilité des ouvrages souterrains. Il est disponible en différentes formulations selon la profondeur, la température ou la nature du sol. Ce type de ciment technique est destiné aux professionnels du forage et aux entreprises spécialisées. Découvrez ici les solutions adaptées à vos conditions de chantier avec le ciment pour forage.