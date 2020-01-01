Le ciment prise mer est spécialement conçu pour les ouvrages exposés à un environnement marin ou agressif, comme les quais, digues, ports ou fondations immergées. Grâce à une composition adaptée, souvent à base de clinker pauvre en aluminates, le ciment prise mer résiste efficacement aux sulfates, à l’eau salée et aux cycles de gel/dégel. Il offre une excellente durabilité face aux agressions chimiques et mécaniques rencontrées dans les milieux maritimes ou côtiers. Utilisé pour le béton armé ou non armé, il garantit la stabilité et la pérennité des structures soumises à des contraintes extrêmes. Conforme aux exigences normatives (notamment la norme NF EN 197-1), ce type de ciment est conditionné pour une utilisation professionnelle sur tous types de chantiers exposés. Consultez les produits disponibles pour choisir un ciment prise mer adapté à vos besoins spécifiques.