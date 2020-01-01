Le ciment prompt est apprécié des professionnels du bâtiment pour sa prise ultra-rapide et sa polyvalence sur chantier. Naturel et sans additif, ce liant hydraulique offre une excellente adhérence sur de nombreux supports, même humides, ce qui en fait une solution idéale pour les petits scellements, les réparations en urgence, le rebouchage de fuites ou les travaux en milieu contraint. Le ciment prompt permet également de réaliser des moulages et travaux décoratifs grâce à sa rapidité de durcissement et sa teinte claire. Utilisable en intérieur comme en extérieur, il est adapté aux applications ponctuelles ou spécifiques, notamment en rénovation ou en milieux difficiles d’accès. Retrouvez sur cette page une sélection de produits performants pour vos interventions rapides et précises à base de ciment prompt.