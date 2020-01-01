Le ciment réfractaire est conçu pour résister à des températures très élevées, jusqu’à plus de 1 500°C selon les formulations. Composé de matières premières spécifiques comme l’alumine ou le chamotte, le ciment réfractaire est utilisé dans la fabrication de bétons ou mortiers réfractaires destinés aux fours industriels, cheminées, chaudières, barbecues ou poêles. Il garantit une excellente tenue thermique, mécanique et chimique, même en conditions extrêmes. Sa mise en œuvre est similaire à celle d’un ciment classique, avec des précautions liées à la température de prise. Retrouvez ici les solutions professionnelles à base de ciment réfractaire pour tous vos travaux de haute température.