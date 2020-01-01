Le ciment sans retrait ou à retrait compensé est spécialement formulé pour limiter les déformations liées au séchage du béton ou du mortier. Grâce à l’ajout de composants spécifiques, ce type de liant réduit significativement le phénomène de retrait hydraulique, évitant ainsi les fissurations prématurées. Le ciment à retrait compensé est idéal pour les travaux exigeant une grande précision dimensionnelle : dallages, chapes, éléments préfabriqués, ouvrages techniques ou pièces structurelles. Il garantit une excellente stabilité volumique et une durabilité accrue des ouvrages, tout en conservant une mise en œuvre similaire à celle des ciments traditionnels. Ce type de ciment est un véritable allié pour les professionnels en quête de performance et de fiabilité. Consultez la sélection de ciments sans retrait pour sécuriser vos chantiers.