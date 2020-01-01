Clapet et volet coupe-feu

Les clapets et volets coupe-feu sont utilisés pour bloquer la propagation des flammes et fumées dans les conduits de ventilation ou les ouvertures techniques. Ils se déclenchent automatiquement en cas d’incendie pour garantir la compartimentation des volumes. Essentiels dans les réseaux aérauliques, ces dispositifs répondent à des normes strictes et s’intègrent aux systèmes de désenfumage ou de CVC. Consultez les solutions proposées pour une mise en sécurité efficace de vos installations.