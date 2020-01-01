Le clavier codé pour porte permet de sécuriser les accès à un bâtiment ou une pièce par l’usage d’un code confidentiel. Il remplace ou complète les systèmes de clé classique, évitant la perte ou la duplication des badges. Facile à installer, il convient aux immeubles, bureaux, locaux techniques ou logements collectifs. Certains modèles peuvent gérer plusieurs codes utilisateurs, avec journalisation des accès. Un dispositif simple, robuste et efficace pour un contrôle d’entrée sans contrainte.