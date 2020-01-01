Interphone, portier, gâche électrique

Les interphones, portiers et gâches électriques assurent un contrôle d’accès efficace et sécurisé dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou collectifs. Audio ou vidéo, filaires ou connectés, ces dispositifs permettent d’identifier les visiteurs et de commander l’ouverture à distance. Faciles à installer, ils améliorent le confort des usagers tout en renforçant la sécurité des accès. Découvrez les solutions adaptées à vos besoins pour un contrôle d’entrée fiable et moderne.