La cloison sèche fixe avec isolation intégrée combine cloisonnement et performance thermique ou acoustique en un seul produit. Elle est composée de plaques de plâtre ou de matériaux composites doublées d’un isolant, ce qui simplifie la pose tout en garantissant un confort optimal. Ce type de cloison est très apprécié dans les logements, bureaux ou établissements nécessitant une réduction des nuisances sonores ou des pertes de chaleur. Rapide à mettre en œuvre, elle s’adapte à toutes les configurations grâce à ses formats standards ou sur mesure. Découvrez ici des cloisons prêtes à l’emploi pour des chantiers efficaces et conformes aux exigences actuelles.