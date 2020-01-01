La cloison sèche fixe est une solution incontournable pour l’aménagement intérieur. Constituée de plaques de plâtre vissées sur une ossature métallique ou bois, elle permet de créer des espaces durables et isolants sans maçonnerie lourde. Utilisée dans les logements, bureaux ou ERP, elle offre d’excellentes performances acoustiques, thermiques et coupe-feu selon les besoins. Facile à poser et à finir, la cloison sèche s’adapte à toutes les configurations : cloison pleine, avec porte, renforts ou gaines techniques intégrées. Cette page regroupe des systèmes de cloisonnement fixes, conformes aux exigences des professionnels pour un agencement fonctionnel et normé.