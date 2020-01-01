La cloison sèche fixe avec ossature est la solution la plus couramment utilisée dans l’aménagement intérieur des bâtiments. Constituée de plaques (plâtre, fibres, ciment) vissées sur une ossature métallique ou bois, elle permet un montage rapide, modulaire et performant. Ce type de cloison garantit une excellente stabilité, une bonne résistance mécanique et peut intégrer des isolants acoustiques ou thermiques. Elle est compatible avec de nombreux équipements (trappes, gaines, portes) et répond aux exigences réglementaires en ERP, logements ou tertiaire. Cette page vous propose des systèmes complets pour réaliser des cloisons fiables et conformes aux normes du bâtiment.