La cloison sèche fixe blindée est conçue pour sécuriser les zones sensibles des bâtiments tout en conservant une pose simple et rapide. Composée de plaques spéciales renforcées avec des parements acier, elle offre une protection accrue contre les effractions, les impacts ou les balles selon les modèles. Utilisée dans les établissements bancaires, locaux techniques, administrations ou zones confidentielles, elle combine résistance mécanique, performance coupe-feu et parfois isolation acoustique. Compatible avec les ossatures traditionnelles, elle permet un cloisonnement sécurisé sans maçonnerie lourde. Retrouvez ici des solutions blindées certifiées pour répondre aux exigences des projets à haut niveau de sécurité.