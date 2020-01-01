Cloison sèche fixe en plaque de plâtre ou de béton

La cloison sèche en plaque de plâtre ou de béton offre un cloisonnement solide et rapide à poser, sans intervention lourde. Utilisée pour la distribution des espaces intérieurs, elle combine légèreté, résistance et facilité de finition. En plaques de plâtre standard, hydrofuges ou coupe-feu, ou en plaques de béton cellulaire, elle s’adapte aux besoins acoustiques, thermiques ou réglementaires des chantiers. Ce système est compatible avec une ossature métallique ou un montage collé selon les produits. Retrouvez ici des cloisons en plaque performantes, pour des aménagements durables dans le résidentiel, le tertiaire ou les ERP.