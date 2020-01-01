La cloison sèche fixe sans ossature est un système léger, rapide à poser et adapté aux petits espaces ou aux aménagements temporaires. Contrairement aux cloisons traditionnelles, elle ne repose pas sur une structure métallique ou bois, mais utilise des panneaux autoportants à assembler directement entre eux. Souvent utilisée dans le résidentiel ou les petites surfaces tertiaires, elle offre un cloisonnement simple, tout en permettant une finition soignée. Ces solutions peuvent intégrer des propriétés acoustiques ou thermiques, selon les matériaux employés. Cette page regroupe des cloisons autoportantes pensées pour les professionnels à la recherche de solutions économiques, faciles à mettre en œuvre et conformes aux normes.