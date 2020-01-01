Cloisonnette et écran acoustique

La cloisonnette et l’écran acoustique permettent de structurer temporairement les espaces tout en réduisant les nuisances sonores. Particulièrement utilisés dans les open spaces, bureaux partagés, halls ou ateliers, ces éléments modulables sont faciles à déplacer et à installer. En tissu, métal, bois ou matériaux composites, ils intègrent des propriétés phoniques absorbantes ou isolantes selon les besoins. Certains modèles sont autoportants, d’autres se fixent au sol ou aux cloisons existantes. Ils améliorent le confort acoustique sans travaux, tout en offrant une séparation visuelle élégante. Retrouvez ici des solutions souples, esthétiques et performantes pour les environnements professionnels.