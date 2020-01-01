Accessoire pour cloison

Les accessoires pour cloison complètent et facilitent la mise en œuvre des systèmes de cloisonnement dans tous types de bâtiments. Il s’agit de rails, montants, fixations, joints, bande à joint, visserie, plinthes, finitions décoratives ou renforts techniques. Ces éléments garantissent une installation durable, stable et conforme aux normes. Ils permettent aussi d’intégrer des équipements électriques, des trappes d’accès ou des traitements acoustiques spécifiques. Indispensables pour une pose soignée et performante, ces accessoires s’adaptent à tous les types de cloisons : fixes, mobiles, démontables, sèches ou vitrées. Retrouvez ici une gamme complète pour réussir tous vos projets.