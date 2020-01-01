Clôture défensive, électrique

La clôture défensive ou électrique est conçue pour empêcher toute intrusion sur les sites sensibles ou périmètres à sécuriser. Dotée de fils tendus ou électrifiés, elle émet une alarme en cas de franchissement ou de coupure. Elle peut être associée à un système de vidéosurveillance ou de détection périmétrique. Conforme aux réglementations de sécurité, elle s’utilise dans les environnements industriels, militaires ou logistiques nécessitant une dissuasion active.