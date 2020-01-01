Coffre-fort, chambre forte

Les coffres-forts et chambres fortes assurent la protection des biens sensibles ou de valeur contre le vol, l’incendie ou l’accès non autorisé. Ils existent en version encastrable, à poser, ignifuge, électronique ou biométrique. Certifiés (EN 1143-1, EN 1047), ils s’intègrent dans les bureaux, établissements financiers, industries ou logements. La chambre forte permet de sécuriser un volume plus important. Découvrez ici des solutions robustes, fiables et conformes aux standards de sécurité.