La métallerie de sûreté regroupe les éléments métalliques assurant la protection physique des accès et des ouvertures contre l’effraction, l’intrusion ou les actes de malveillance. Portes blindées, grilles de défense, barreaudages, jalousies métalliques ou blocs-portes renforcés sont conçus pour garantir résistance mécanique, sécurité et durabilité. Utilisés dans les ERP, bâtiments tertiaires ou logements sensibles, ces équipements s’adaptent aux exigences normatives (classement A2P, EN 1627…) et aux contraintes esthétiques des projets. Parcourez cette page pour découvrir des solutions robustes, conformes et faciles à intégrer dans vos chantiers.