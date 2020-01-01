Coffret d'urgence pour incendie
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Le coffret d’urgence pour incendie centralise les équipements de première intervention : extincteur, couverture, gants, plan d’évacuation ou consignes. Installé à des points stratégiques du bâtiment, il assure une réponse rapide et structurée en cas de sinistre. Résistants et bien identifiés, ces coffrets sont adaptés aux ERP, entrepôts, sites industriels ou parkings. Explorez les solutions proposées pour équiper efficacement vos locaux en matériel d’urgence incendie.