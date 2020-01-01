Collier de fixation : utilisé pour maintenir en place des câbles, conduits, tubes ou gaines techniques. Ce système simple permet une installation rapide et sécurisée, en neuf comme en rénovation. Disponible en versions plastiques ou métalliques, avec serrage à vis, à clip ou automatique, le collier s’adapte à tous les diamètres et types de support. Il assure une fixation fiable sans endommager les gaines ou câbles, tout en respectant les normes de sécurité électrique et mécanique. Ces produits sont très utilisés dans les installations CVC, électriques ou sanitaires. Les professionnels y trouvent des solutions durables, pratiques et performantes.