Commande de désenfumage
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La commande de désenfumage pilote l’ouverture des dispositifs comme les exutoires, volets ou ouvrants motorisés. Elle peut être manuelle ou automatique, centralisée ou déportée, et déclenchée par l’alarme incendie. Ce système de commande est essentiel pour assurer une réaction rapide et coordonnée lors d’un sinistre. Intégrée au SSI, elle garantit la bonne exécution des scénarios de sécurité. Consultez les équipements disponibles pour vos installations de désenfumage.