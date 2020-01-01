Le désenfumage est un dispositif de sécurité incontournable en cas d’incendie. Il permet l’évacuation des fumées toxiques et facilite l’intervention des secours. Naturel ou mécanique, il repose sur des ouvrants, trappes, ventilateurs ou conduits adaptés à chaque configuration. Obligatoire dans de nombreux bâtiments (ERP, logements collectifs, parkings), le désenfumage améliore la visibilité et réduit les risques d’intoxication. Consultez les produits disponibles pour mettre en œuvre un système conforme et performant.