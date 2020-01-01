Le compactage des ordures permet de réduire significativement le volume des déchets avant leur stockage ou collecte. Cette étape optimise la logistique, diminue la fréquence des enlèvements et réduit les coûts de traitement. Les compacteurs sont disponibles en version statique, mobile ou encastrable, selon les contraintes d’espace et les volumes à traiter. Utilisés en restauration, commerce, industrie ou habitat collectif, ils répondent aux exigences d’hygiène et de performance. Parcourez les équipements adaptés à vos besoins de compactage.