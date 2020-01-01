Compteur électrique

​Les compteurs électriques sont des dispositifs essentiels pour mesurer et enregistrer la consommation d'énergie dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Ils permettent aux fournisseurs d'électricité de facturer précisément les clients en fonction de leur consommation réelle. Avec l'évolution technologique, les compteurs communicants, tels que le compteur Linky en France, offrent des avantages supplémentaires, notamment la transmission automatique des données de consommation et la possibilité de détecter rapidement les anomalies. Ces avancées contribuent à une gestion plus efficace de l'énergie et à une meilleure maîtrise des dépenses énergétiques.