Conditionnement d'ordures ménagères

Le conditionnement des ordures ménagères consiste à regrouper, compacter ou emballer les déchets avant leur stockage ou leur collecte. Compacteurs, sacs spécifiques, bacs hermétiques ou systèmes de pré-tri permettent de gérer les flux de manière plus propre et structurée. Ces équipements limitent les nuisances olfactives, facilitent la manutention et s’intègrent aux procédures de tri sélectif. Indispensables dans les copropriétés, établissements recevant du public ou zones de production, ils participent à une gestion efficace des déchets.