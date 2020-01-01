Le contacteur est un composant électromécanique essentiel dans les installations électriques pour commander à distance la mise sous tension ou l'arrêt de circuits, notamment motorisés. Utilisé en automatisme, il permet le pilotage sécurisé d’équipements comme les moteurs, chauffages ou éclairages, en basse et moyenne puissance. Le contacteur fonctionne grâce à une bobine qui, lorsqu’elle est alimentée, ferme ou ouvre un ou plusieurs contacts de puissance. Il existe différents modèles selon l’intensité, la tension de commande et le nombre de pôles nécessaires. Fiable et robuste, le contacteur facilite la gestion centralisée et la protection des circuits électriques, souvent en association avec un relais thermique ou un disjoncteur. Sa modularité permet une intégration simple dans les armoires électriques industrielles ou tertiaires.