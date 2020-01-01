Appareillage de protection, de commande et de coupure BT

Les appareillages de protection, de commande et de coupure en basse tension (BT) sont indispensables pour garantir la sécurité et la bonne gestion des circuits électriques dans les installations résidentielles, tertiaires et industrielles. Ils permettent de prévenir les risques de surcharge et de court-circuit, de contrôler l'alimentation des équipements, et d'assurer l'isolation des circuits lors des opérations de maintenance ou en cas d'urgence. Disjoncteurs, interrupteurs, contacteurs ou encore sectionneurs font partie de ces dispositifs conçus pour répondre aux normes en vigueur. Ils assurent une performance optimale, une durabilité éprouvée et une sécurité renforcée pour les utilisateurs. Découvrez notre sélection de solutions techniques adaptées aux exigences des professionnels du BTP pour des installations fiables et conformes.