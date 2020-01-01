Contreplaqué, placage

Le contreplaqué est un panneau multi-plis composé de fines couches de bois déroulé, croisées puis collées pour offrir une résistance accrue. Il est idéal pour les usages structurels, les agencements, le mobilier ou les supports décoratifs, en intérieur comme en extérieur selon les essences et colles utilisées.

Cette page présente une large sélection de contreplaqués (marin, bouleau, peuplier, okoumé…) et de panneaux plaqués. Chaque fiche détaille la composition, les normes (CTBX, CTBH), les usages recommandés et les performances techniques.