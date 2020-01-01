Les systèmes de contrôle pour groupe électrogène assurent la gestion, la surveillance et la protection des équipements de production autonome d’électricité. Ces dispositifs automatisent le démarrage, le fonctionnement et l’arrêt du groupe en fonction de la demande ou d’une coupure réseau. Ils permettent également le monitoring des paramètres électriques (tension, fréquence, puissance), des alarmes de sécurité (surchauffe, surcharge) et la communication à distance via interfaces numériques. Indispensables pour garantir la disponibilité de l’énergie, ils sont utilisés dans les installations industrielles, hospitalières, tertiaires ou en sites isolés. Disponibles en version compacte, modulaire ou intégrée à l’armoire, ils s’adaptent aux groupes électrogènes de toute puissance. Retrouvez ici des solutions fiables pour piloter efficacement vos sources d’alimentation de secours.