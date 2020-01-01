Groupe électrogène de secours fixe, mobile ou portatif

​Les groupes électrogènes de secours, qu'ils soient fixes, mobiles ou portatifs, assurent une alimentation électrique continue en cas de coupure, garantissant ainsi la continuité des activités critiques. Les modèles fixes sont généralement installés de manière permanente et démarrent automatiquement lors d'une panne, tandis que les versions mobiles et portatives offrent une flexibilité accrue pour des besoins temporaires ou sur des chantiers. Disponibles en différentes puissances et types de carburant (essence ou diesel), ces équipements s'adaptent aux exigences spécifiques des professionnels du BTP. Découvrez notre sélection de solutions fiables et conformes aux normes en vigueur pour sécuriser vos installations électriques.