Corniche, bandeau, rosace

Les corniches, bandeaux et rosaces apportent une touche décorative élégante aux murs et plafonds. Utilisés en neuf ou en rénovation, ils permettent de souligner les volumes, d’habiller les angles ou de mettre en valeur les luminaires. Disponibles en plâtre, polyuréthane, bois ou matériaux composites, ces éléments décoratifs s’intègrent dans des intérieurs classiques comme contemporains. Faciles à poser, ils peuvent également masquer des défauts ou dissimuler des câbles. Cette page rassemble des solutions esthétiques et techniques adaptées aux projets résidentiels, tertiaires ou patrimoniaux, pour une finition haut de gamme.