Corniche, bandeau, rosace en matière plastique

Les corniches, bandeaux et rosaces en matière plastique offrent une alternative légère, économique et facile à poser pour la décoration intérieure. Fabriqués en polystyrène, polyuréthane ou PVC, ces éléments reproduisent l’apparence du bois, du plâtre ou d’autres matériaux, avec l’avantage de la légèreté et de la résistance à l’humidité. Ils conviennent aux logements, bureaux, commerces ou hôtels, et permettent une pose rapide, même en rénovation. Leur large gamme de styles, de finitions et de dimensions en fait des solutions décoratives polyvalentes. Découvrez ici des modèles pratiques et esthétiques pour vos projets de finition intérieure.