Corniche, bandeau, rosace en bois

Les corniches, bandeaux et rosaces en bois offrent une finition chaleureuse et élégante aux plafonds et murs intérieurs. Utilisés pour sublimer les jonctions entre parois, ils apportent un cachet traditionnel ou contemporain selon l’essence et la forme choisies. Le bois, matériau noble, peut être peint, verni ou laissé brut, et s’adapte à tous types d’ambiances : rustique, moderne, classique. Ces éléments décoratifs sont prisés dans les logements, hôtels, restaurants ou espaces de prestige. Faciles à poser et durables, ils allient esthétisme et qualité. Cette page présente des solutions boisées haut de gamme pour des finitions intérieures raffinées.