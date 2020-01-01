Corniche, bandeau, rosace en plâtre

Les corniches, bandeaux et rosaces en plâtre sont des éléments décoratifs classiques, largement utilisés dans les projets patrimoniaux, résidentiels ou haut de gamme. Ils permettent de souligner les plafonds, masquer les jonctions ou intégrer discrètement des câbles ou éclairages. Le plâtre offre une grande finesse de moulure et une excellente tenue dans le temps. Il se peint facilement pour s’intégrer à l’ambiance de la pièce. Adaptés à la restauration comme au neuf, ces éléments conviennent aux intérieurs exigeant une finition soignée. Retrouvez ici des modèles variés pour vos projets d’agencement traditionnels ou élégants.