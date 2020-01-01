Corniche, bandeau, rosace en staff

Les corniches, bandeaux et rosaces en staff sont des éléments haut de gamme utilisés dans les intérieurs prestigieux ou les rénovations de bâtiments anciens. Le staff, mélange de plâtre et de fibres végétales ou minérales, permet des réalisations complexes et très résistantes. Ces éléments décoratifs sont prisés pour leur solidité, leur finition soignée et leur capacité à accueillir des éléments techniques (lumières, ventilation). Utilisés dans les halls, salons, hôtels particuliers ou établissements classés, ils valorisent l’espace et renforcent le style architectural. Cette page rassemble des produits de qualité pour des finitions durables et esthétiques.