La cornière anti-effraction empêche l’introduction d’un outil entre la porte et son bâti. Fixée sur la face extérieure de la porte, elle bloque l’accès aux systèmes de verrouillage et renforce la sécurité. Elle est compatible avec de nombreuses menuiseries et peut être utilisée en complément d’un blindage ou d’une serrure sécurisée. Discrète, résistante, elle limite les risques d’arrachement ou de soulèvement. Parcourez notre gamme pour des solutions simples et efficaces.