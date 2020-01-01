La couche d’impression durcissante est utilisée pour consolider les supports friables, farinants ou poreux avant l’application d’une finition. Elle renforce mécaniquement la surface, limite la consommation de peinture et assure une accroche optimale. Ce primaire technique est particulièrement recommandé sur les murs anciens, les plâtres pulvérulents ou les bétons abîmés. Il prépare efficacement les fonds dégradés, prolongeant ainsi la durée de vie des revêtements décoratifs ou techniques. En s’infiltrant dans le support, il crée une base solide pour des travaux durables. Compatible avec différents types de finitions (acryliques, glycéros, enduits), il permet aux professionnels du bâtiment de sécuriser la préparation avant peinture. Retrouvez ici les couches d’impression durcissantes les plus performantes pour une mise en œuvre fiable.