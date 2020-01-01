La couche d’impression, ou primaire, est indispensable pour assurer l’adhérence des finitions sur de nombreux supports : plâtre, béton, bois, plaques de plâtre… Elle uniformise la porosité, bloque les fonds poudreux et optimise le rendu des peintures ou enduits. Selon le type de chantier, elle peut être isolante, fixante ou pigmentée. Gage d’un travail durable et de qualité, la couche d’impression fait partie des bases incontournables pour les professionnels du second œuvre.