La couche d’impression fixante est conçue pour bloquer les fonds poudreux, farinants ou légèrement dégradés, afin d’assurer une bonne adhérence des finitions. Elle lie les particules de surface et forme un film homogène qui empêche la peinture de s’écailler ou de cloquer. Utilisée sur murs intérieurs, plafonds ou façades, elle garantit la réussite des travaux de peinture en rénovation comme en neuf. Ce primaire est particulièrement utile sur les supports anciens, plâtres ou enduits secs qui ont perdu leur cohésion. En fixant le fond, il réduit la consommation de peinture, améliore le rendu final et prolonge la durabilité du revêtement. Sa facilité d’application en fait un indispensable sur les chantiers. Retrouvez ici une sélection de couches d’impression fixantes efficaces, adaptées aux professionnels du bâtiment.