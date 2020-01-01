La couche d’impression neutralisante est conçue pour bloquer les taches, les remontées de tanin ou les anciens fonds instables avant l’application d’une peinture. Elle permet de neutraliser les supports tachés (suie, nicotine, humidité sèche, encre…) et d’éviter leur réapparition à travers la finition. Particulièrement utile en rénovation, sur murs anciens, boiseries ou plafonds jaunis, elle assure une base saine, uniforme et isolante. Son action opacifiante optimise le rendu final tout en réduisant le nombre de couches nécessaires. Elle convient à différents supports : plâtre, bois, béton, anciennes peintures. Les professionnels du bâtiment utilisent ces primaires pour garantir des finitions durables, sans défaut visuel. Découvrez ici une sélection de couches d’impression neutralisantes adaptées aux exigences des chantiers les plus complexes.