La couche d’impression pénétrante est un primaire destiné à stabiliser et réguler l’absorption des fonds très poreux avant l’application de peintures ou d’enduits. Grâce à sa formulation fluide, elle s’infiltre profondément dans les matériaux pour renforcer la cohésion du support et améliorer l’adhérence des finitions. Utilisée sur plâtre, béton, brique ou enduits secs, elle est essentielle pour garantir un rendu uniforme et éviter les surconsommations de peinture. En rénovation, elle permet de rénover des fonds fragiles ou très absorbants. Ce type de primaire est souvent incolore et facilite l’ancrage des revêtements tout en réduisant les risques de décollement ou de cloques. Les professionnels l’emploient en préparation des murs et plafonds intérieurs comme des façades. Explorez les solutions adaptées à vos chantiers exigeants.