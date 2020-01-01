Le coupe-circuit est un dispositif de protection qui interrompt automatiquement le courant en cas de surcharge ou de court-circuit. Il assure la sécurité des installations électriques en coupant la circulation du courant avant que les équipements ne soient endommagés. Généralement associé à un fusible, le coupe-circuit se retrouve dans les tableaux de distribution basse et moyenne tension, que ce soit en milieu résidentiel, tertiaire ou industriel. Il peut être à cartouche, à couteaux ou à broches, selon les besoins d’installation. Le coupe-circuit offre une protection simple, rapide et économique contre les incidents électriques, avec un remplacement aisé du fusible après intervention. Conforme aux normes de sécurité, il garantit la continuité de service et réduit les risques d’incendie liés aux défauts électriques.