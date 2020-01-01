Le couvre-joint pour cloison sèche est un accessoire de finition indispensable pour assurer l’esthétique et la durabilité des jonctions entre plaques de plâtre. Il masque les joints apparents et protège les bords contre les fissures, chocs ou usures. En aluminium, PVC ou acier, il peut être décoratif, peint ou discret, selon l’usage. Utilisé dans les bâtiments tertiaires, résidentiels ou ERP, il s’adapte à différents types de cloisons fixes ou démontables. Certains modèles sont clipsables, d’autres à coller ou visser, pour une pose rapide et soignée. Retrouvez ici une sélection de couvre-joints techniques et esthétiques adaptés aux exigences des professionnels.